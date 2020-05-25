Объявлено число регионов, готовых к первому этапу снятия карантина

Двадцать три российских региона готовы к переходу на первый этап ослабления ограничений, введенных из-за опасности распространения коронавирусной инфекции. Об этом объявил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

Он пояснил, что во всех этих субъектах возникли соответствующие условия, определённые Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Вирусолог усомнился в возможности «победы» над COVID-19

По словам Чернышенко, процесс распространения коронавируса сейчас контролируется, число новых случаев инфицирования сокращается, уже стабильно отмечается меньше 9 тысяч человек в день по стране.

Кроме того, коэффициент репродукции последние 10 дней составляет ниже единицы, снижается нагрузка на систему здравоохранения, а число выздоравливающих начинает стабильно превышать новых заболевших.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
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