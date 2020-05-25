Объявлено число регионов, готовых к первому этапу снятия карантина

Двадцать три российских региона готовы к переходу на первый этап ослабления ограничений, введенных из-за опасности распространения коронавирусной инфекции. Об этом объявил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

Он пояснил, что во всех этих субъектах возникли соответствующие условия, определённые Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.