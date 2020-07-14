Оппозиционного журналиста Лобкова стажёр обвинил в харрасменте

Обвинения в сексуальных домогательствах выдвинуты в адрес журналиста и телеведущего Павла Лобкова. Информацию об этом опубликовал в Twitter сотрудник издания «МБХ Медиа» Александр Скрыльников. Он утверждает, что случай харассмента имел место, когда проходила его стажировка на телеканале «Дождь».

По словам Скрыльникова, Лобков трогал его, говорил, что он «накачанный», приглашал к себе домой, а также старался переубедить коллегу в его же гетеросексуальной ориентации. Причём, как уточняет молодой журналист, Лобкова не останавливал отпор со стороны Скрыльникова, и тот продолжал домогательства, настаивая, что «с парнями так же хорошо, как и с девушками».

По словам журналиста «МБХ Медиа», подобное поведение старшего коллеги стали основной причиной прекращения его стажировки. Скрыльников также утверждает, что Лобков позволял себе аналогичное поведение и по отношению к другим молодым коллегам.

Между тем, и самого шеф-редактор «МБХ Медиа» Сергея Простакова ранее обвинили публично в домогательствах, после чего он принял решение покинуть издание, финансируемое Михаилом Ходорковским. В данном случае Простакова даже обвинили в том, что он присутствовал при групповом изнасиловании во время одной из тусовок в его же квартире.

Сам журналист через соцсети извинился перед женщинами, «которых обижал», а также перед теми, кого его приставания «показалось оскорбительными». По его словам, он никого не хотел обидеть или оскорбить. Своё поведение он объяснил «неумением строить уважительные и равные коммуникации».

Накануне в Twitter появилась целая группа постов о харассменте со стороны мужчин – представителей СМИ. Среди тех, кого обвинили в подобном поведении, были также фоторедактор «МБХ медиа» Андрей Золотов, SMM-менеджер Сбербанка Руслан Гафаров, глава проектов Сбербанка Сергей Миненко.

