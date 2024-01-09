Обвинение попросило 16 лет колонии главе челябинского отделения ПФР за взятки

По данным следствия, Чернобровин в 2012 году заключил госконтракты на приобретение по завышенной стоимости здания и нежилого помещения для размещения территориальных отделов ПФР, в результате чего федеральному бюджету был причинен ущерб на сумму более 80 миллионов рублей.

Позднее глава регионального отделения ПФР также получил от руководителей частных охранных предприятий взятку в виде прогулочного катера стоимостью 600 тысяч рублей и 3,4 миллиона рублей за заключение госконтрактов по охране зданий территориальных подразделений ПФР по Челябинской области. Затем обвиняемые совместно получили взятку в размере примерно 28 миллионов рублей от представителя ЧОП за заключение госконтракта на охрану зданий.

Помимо реальных сроков обвинение просит назначить Чернобровину штраф в 210 млн рублей, а Зайцеву – в 85,5 млн.

В октябре 2022 года замруководителя отделения ПФР в Челябинске Александр Орехов был приговорён к четырём годам лишения свободы по обвинению в получении взятки в 26 миллионов рублей. Его также оштрафовали на 2,7 миллиона рублей.



