ЦБ: обеспеченность российских компаний кадрами снизилась до минимума

В России усилился дефицит квалифицированных кадров, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "Мониторинг предприятий" за 1-12 июля.

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«Обеспеченность работниками во втором квартале 2024 года снизилась до исторического минимума (-30,8 пункта)», — отмечает регулятор.

Больше всего ощущается нехватка представителей инженерных специальностей, а также программистов, складских работников и водителей.

Ранее российские бизнесмены столкнулись с нехваткой 130 тысяч программистов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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