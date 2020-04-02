Обращение Путина в связи с COVID-19 длилось чуть больше восьми минут

Очередное телеобращение Владимира Путина к нации в связи с текущей ситуацией с c COVID-19 в России длилось около 8 минут 10 секунд. За это время глава государства успел поблагодарить медиков и жителей страны, которые соблюдают режим самоизоляции. Кроме того, президент России заявил, что главам регионов будут предоставлены дополнительные полномочия – до конца недели они должны определить набор конкретных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Путин: Справиться с коронавирусом в Москве пока не удается

И, наконец, Владимир Путин заявил о решении продлить нерабочий режим по 30 апреля включительно с сохранением зарплаты, отмечают Дни.ру.

Напомним, предыдущее телеобращение главы государства, которое состоялось 25 марта и также касалось ситуации с распространением COVID-19 в РФ, длилось 17 минут 30 секунд.


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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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