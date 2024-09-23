«Объемы не снизит»: Аналитик об опции жалобы на мошенников через приложение банка
Возможность подать жалобы на мошенничество через банковские приложения поможет предотвратить новые эпизоды, но преступлений меньше не станет, заявил НСН Владимир Ульянов.
Новый инструмент в виде подачи жалоб на мошенничество через приложение банка существенно не повлияет на раскрытие преступлений, но поможет соответствующим органам оперативнее предотвращать новые эпизоды. Об этом в беседе с НСН рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.
ЦБ подготовил проект положения об обязательных требованиях к защите информации российскими банками и филиалами иностранных кредитных организаций для противодействия операциям без согласия клиента. Теперь клиенты системно значимых банков смогут подавать заявления о мошенничестве через приложение банка, сообщил «Коммерсант». По словам экспертов, это важный шаг, который сэкономит время при расследовании. Ульянов отметил, что работа по предотвращению новых эпизодов мошенничества действительно станет быстрее.
«Если мы говорим об упрощении процедуры, то, наверное, это положительный шаг, главное понимать, что это только канал доставки информации. В принципе, эта информация не повлияет явным образом на объемы мошенничества. Но, конечно же, если своевременно правоохранители будут получать сигналы от людей, которые пострадали от мошенников, то они смогут предпринять какие-то шаги для того, чтобы других людей уже не обманули. Это позитивный момент. То, что касается раскрытия преступлений, субъективно, не все преступления раскрываются, так как есть сложности, касающиеся необходимых ресурсов и компетенций для раскрытия подобных преступлений. Плюс сложности по получению информации, ведь преступления в области информационных или коммуникационных систем так или иначе сопряжены с тем, что могут использоваться различные сервисы анонимизации, а угрозы и преступления могут реализовываться людьми, которые находятся за рубежом. Поэтому хотя бы частично получить информацию об этих людях или преступлениях может быть проблематично. Тем более сейчас, когда не все зарубежные государства охотно идут на сотрудничество», - поделился он.
Что касается новой возможности оспаривать переводы, Ульянов отметил, что она есть и сейчас, но в традиционном формате.
«Возможность для оспаривания есть и сейчас. Единственное, она подается не через приложение, а более классическим способом, через отделение банка. Но в случае, если произошла ситуация с достаточно солидной суммой, наверное, клиенту не лень будет дойти до банка и попытаться разрешить эту ситуацию», - подытожил он.
Ранее ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.С.С.T. Евгений Егоров рассказал, что после ареста основателя Telegram Павла Дурова во Франции мошенники начали обманывать россиян, пытаясь втянуть их в несуществующие инвестпроекты предпринимателя, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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