«Объемы не снизит»: Аналитик об опции жалобы на мошенников через приложение банка

«Если мы говорим об упрощении процедуры, то, наверное, это положительный шаг, главное понимать, что это только канал доставки информации. В принципе, эта информация не повлияет явным образом на объемы мошенничества. Но, конечно же, если своевременно правоохранители будут получать сигналы от людей, которые пострадали от мошенников, то они смогут предпринять какие-то шаги для того, чтобы других людей уже не обманули. Это позитивный момент. То, что касается раскрытия преступлений, субъективно, не все преступления раскрываются, так как есть сложности, касающиеся необходимых ресурсов и компетенций для раскрытия подобных преступлений. Плюс сложности по получению информации, ведь преступления в области информационных или коммуникационных систем так или иначе сопряжены с тем, что могут использоваться различные сервисы анонимизации, а угрозы и преступления могут реализовываться людьми, которые находятся за рубежом. Поэтому хотя бы частично получить информацию об этих людях или преступлениях может быть проблематично. Тем более сейчас, когда не все зарубежные государства охотно идут на сотрудничество», - поделился он.

Что касается новой возможности оспаривать переводы, Ульянов отметил, что она есть и сейчас, но в традиционном формате.