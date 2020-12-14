Стало известно, как выбрать искусственную елку

Качественная искусственная елка может прослужить больше 10 лет, передает РИА Новости.

Для этого искусственную елку нужно хранить в прохладном, темном и сухом месте. Новая елка может пахнуть химическими веществами, но если ее сделали по всем правилам, запах скоро выветрится. Иначе же он остается надолго.

При покупке елки нужно провести рукой против иголок, если они выпадают, гнутся или ломаются, такую елку брать не стоит.

Также не стоит брать елку, произведенную несколько лет назад, это сократит срок ее службы, так как елка могла храниться в неподходящих условиях.

