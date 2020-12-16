Стало известно, как распознать зараженную насекомыми ель
При покупке новогодней живой елки следует быть осторожным, иначе можно принести в дом колонию насекомых, заявил глава компании «Живая ёлка. РФ» Андрей Радченко.
«Если дерево поражено насекомыми, то по всей длине ствола можно увидеть протяжённые чёрные участки 4-5 см в диаметре. Это потенциально «сгустки» насекомых», - рассказал он.
При этом если на дереве встретились божьи коровки, то переживать не стоит, добавил он в эфире «Радио 1».
Радченко отметил, что в 2018 году году в ёлочных питомниках было засилье насекомых, однако в прошлом году проблему удалось решить. Кроме того, чтобы гарантированно купить качественное дерево, стоит проверить компанию-поставщика: обратить внимание на отзывы и количество лет компании на рынке.
Ранее специалисты рассказали, как выбрать качественную искусственную елку. По их словам, нужно провести рукой против иголок: если они выпадают, гнутся или ломаются, такую елку брать не стоит. Также не стоит покупать елку, произведенную несколько лет назад, так как она могла храниться в неподходящих условиях.
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