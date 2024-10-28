«Нужны профи»: Внедрение профессии разработчика в техникумы даст индустрии рост

Обучение молодых людей профессиям ИИ-специалиста и разработчика в колледжах и техникумах поспособствует развитию индустрии и появлению высококлассных специалистов, заявил НСН Святослав Пегов.

Вывод профессий разработчика компьютерных игр и специалиста по работе с искусственным интеллектом (ИИ) на уровень среднего профессионального образования позволит этим специалистам быстрее войти в индустрию и набрать необходимый опыт. Об этом в беседе с НСН заявил директор Центра спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов.

Разработчики компьютерных игр и специалисты по работе с ИИ появятся в российском перечне профессий и специальностей среднего профессионального образования, следует из проекта приказа Минпросвещения, опубликованного на официальном сайте для размещения информации о подготовке нормативных правовых актов. Пегов отметил, что это очень важное решение, которое поможет подготовить высококлассные кадры для индустрии.

«Тяжелый труд и жертвы»: Число акушеров в РФ снижается из-за разочарования в профессии

«Приветствую такое решение, поскольку сейчас креативные индустрии точно также нуждаются в кадрах. И для развития необходимо большое количество специалистов как раз-таки средне-профессионального образования. Поскольку, например, если мы говорим о бэкэнд-разработчике, то это действительно должен быть высококлассный программист. Но если мы говорим о художнике-аниматоре, о композере, - это должен быть человек с достаточно общими понятиями о своей профессии, а остальное он уже постигает именно на практике. А вывод данных специальностей на среднеспециальную основу позволит как можно раньше интегрировать этих молодых людей в индустрию, что благоприятно повлияет на ее рост, и на карьерный рост самих специалистов. Более того, у нас в Уфимском училище искусств уже есть как отдельное подразделение учебно-практический комбинат по двухмерной анимации. Они как раз-таки профессионально занимаются заказами параллельно с обучением. Поэтому среднеспециальные креативные профессии – это логическое продолжение среднеспециальных профессий ручного труда. Так как в креативных индустриях, как и во многих профессиях важен опыт», - рассказал он.

Ранее основатель инвестиционной компании «Лига Инвесторов» Евгений Ходченков заявил НСН, что школьные уроки по финансовой грамотности могут быть по желанию, чтобы заинтересованные дети и родители могли получить важные навыки без ущерба для основной школьной программы.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Пресс-служба Комплекса социального развития
ТЕГИ:ОбразованиеОбучение

Горячие новости

Все новости

партнеры