«Нужны профи»: Внедрение профессии разработчика в техникумы даст индустрии рост

«Приветствую такое решение, поскольку сейчас креативные индустрии точно также нуждаются в кадрах. И для развития необходимо большое количество специалистов как раз-таки средне-профессионального образования. Поскольку, например, если мы говорим о бэкэнд-разработчике, то это действительно должен быть высококлассный программист. Но если мы говорим о художнике-аниматоре, о композере, - это должен быть человек с достаточно общими понятиями о своей профессии, а остальное он уже постигает именно на практике. А вывод данных специальностей на среднеспециальную основу позволит как можно раньше интегрировать этих молодых людей в индустрию, что благоприятно повлияет на ее рост, и на карьерный рост самих специалистов. Более того, у нас в Уфимском училище искусств уже есть как отдельное подразделение учебно-практический комбинат по двухмерной анимации. Они как раз-таки профессионально занимаются заказами параллельно с обучением. Поэтому среднеспециальные креативные профессии – это логическое продолжение среднеспециальных профессий ручного труда. Так как в креативных индустриях, как и во многих профессиях важен опыт», - рассказал он.

Ранее основатель инвестиционной компании «Лига Инвесторов» Евгений Ходченков заявил НСН, что школьные уроки по финансовой грамотности могут быть по желанию, чтобы заинтересованные дети и родители могли получить важные навыки без ущерба для основной школьной программы.

