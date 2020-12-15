Большинство россиян употребляет мат редко

Четверть россиян (26%) заявили, что не матерятся. Еще 11% делают это часто, а 61% употребляют ненормативную лексику редко.

Об этом говорится в исследовании Фонда «Общественное мнение». В опросе приняли участие тысяча взрослых граждан.

Больше всего противников мата среди старшего поколения (60+) - 46%. Активно снабжают речь нелитературными выражениями граждане от 31 до 45 лет.