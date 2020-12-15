Большинство россиян употребляет мат редко

Четверть россиян (26%) заявили, что не матерятся. Еще 11% делают это часто, а 61% употребляют ненормативную лексику редко.

Об этом говорится в исследовании Фонда «Общественное мнение». В опросе приняли участие тысяча взрослых граждан.

Больше всего противников мата среди старшего поколения (60+) - 46%. Активно снабжают речь нелитературными выражениями граждане от 31 до 45 лет.

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Кроме того, среди мужчин матерящихся больше, чем среди женщин (15% и 7% соответственно).

Допускают использование нецензурной лексики в художественных произведениях 37% опрошенных, 60% уверены, что это недопустимо.

Ранее была названы регионы, жители которых чаще всего используют нецензурную брань. Выяснилось, что нaиболее чaсто мaт можно услышaть во Влaдивостоке, Нижневaртовске, Новосибирске, Хaбaровске, Сургуте.

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ФОТО: РИА Новости//Максим Богодвид
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