Большинство россиян употребляет мат редко
Четверть россиян (26%) заявили, что не матерятся. Еще 11% делают это часто, а 61% употребляют ненормативную лексику редко.
Об этом говорится в исследовании Фонда «Общественное мнение». В опросе приняли участие тысяча взрослых граждан.
Больше всего противников мата среди старшего поколения (60+) - 46%. Активно снабжают речь нелитературными выражениями граждане от 31 до 45 лет.
Кроме того, среди мужчин матерящихся больше, чем среди женщин (15% и 7% соответственно).
Допускают использование нецензурной лексики в художественных произведениях 37% опрошенных, 60% уверены, что это недопустимо.
Ранее была названы регионы, жители которых чаще всего используют нецензурную брань. Выяснилось, что нaиболее чaсто мaт можно услышaть во Влaдивостоке, Нижневaртовске, Новосибирске, Хaбaровске, Сургуте.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,7 млн+27 328 / сут.
Умерли
47 391+450 / сут.
Выздоровели
2,1 млн+18 562 / сут.
- Большинство россиян употребляет мат редко
- Роснефть открыла новое месторождение газа в Карском море
- Число умерших от коронавируса в США превысило 300 тыс человек
- В Крыму стартовала вакцинация от COVID-19
- Мэр Перми ушел в отставку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru