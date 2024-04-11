«Лишить прав!»: Милонов призвал найти новую семью детям-маугли из Санкт-Петербурга
Отец мальчиков, найденных в подвале в Санкт-Петербурге, сохранит над ними опеку только в том случае, если психологическая экспертиза подтвердит такую возможность, рассказал НСН Виталий Милонов.
Ситуацию с детьми, обнаруженными в подвале жилого дома в Санкт-Петербурге, важно взять под государственный контроль. При этом нельзя исключать, что оба родителя будут лишены родительских прав, рассказал НСН депутат Госдумы Виталий Милонов.
В Петербурге обнаружили, что три ребенка проживают в подвале. Ранее мальчики после развода родителей проживали с матерью, однако из-за конфликта в семье их отец принял решение взять воспитание на себя. У него не было необходимых для этого жилищных условий, поэтому он решил ненадолго разместить детей в подвале, рассчитывая к лету перевести их в квартиру. По словам Милонова, психически нормальный человек никогда бы не принял подобного решения.
«Ни один здравомыслящий человек и отец не будет своих детей держать в подвале. В Санкт-Петербурге достаточно развитая система мест, где можно временно находиться с детьми. Я лично бываю в подобных, этот отец туда не обращался. Слышал, что детей теперь хотят отдать матери. Какая мать? Она сбежала, ей не только нельзя возвращать детей, надо лишить родительских прав. Отца надо обследовать, думаю, у него психиатрическое заболевание. Детей, к сожалению, ни с одним родителем оставлять нельзя. Нужно найти для них новую семью. Но, возможно, есть шанс, что мужчина под государственным контролем сможет проживать с детьми», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, в Санкт-Петербурге есть места для временного проживания тех, кто оказался в сложной ситуации.
«В Санкт-Петербурге есть система предоставления временного жилья для людей в кризисной ситуации. Чаще бывает, что женщина живет с мужчиной, который выпивает, распускает руки, тогда с детьми нужно где-то укрыться. Для этого есть специальные места с усиленными железными дверями. Было бы желание – люди могут получить помощь. В сложных ситуациях нужно обращаться в районную администрацию. Там уж точно никто никогда не скажет, что с детьми нужно идти в подвал. Это было бы преступлением, руководство города тут же бы, как минимум, уволило человека с работы за такие высказывания», - пояснил депутат.
Ранее сотрудников отдела опеки в Чувашии привлекли к дисциплинарной ответственности после письма чиновницы о запрете оставлять детей на попечение дедушек и бабушек. В руководстве региона заявили, что комиссией были обнаружены нарушения федерального законодательства, организация работы сотрудников отдела опеки признана ненадлежащей, напоминает «Радиоточка НСН».
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