«Лишить прав!»: Милонов призвал найти новую семью детям-маугли из Санкт-Петербурга

В Петербурге обнаружили, что три ребенка проживают в подвале. Ранее мальчики после развода родителей проживали с матерью, однако из-за конфликта в семье их отец принял решение взять воспитание на себя. У него не было необходимых для этого жилищных условий, поэтому он решил ненадолго разместить детей в подвале, рассчитывая к лету перевести их в квартиру. По словам Милонова, психически нормальный человек никогда бы не принял подобного решения.

«Ни один здравомыслящий человек и отец не будет своих детей держать в подвале. В Санкт-Петербурге достаточно развитая система мест, где можно временно находиться с детьми. Я лично бываю в подобных, этот отец туда не обращался. Слышал, что детей теперь хотят отдать матери. Какая мать? Она сбежала, ей не только нельзя возвращать детей, надо лишить родительских прав. Отца надо обследовать, думаю, у него психиатрическое заболевание. Детей, к сожалению, ни с одним родителем оставлять нельзя. Нужно найти для них новую семью. Но, возможно, есть шанс, что мужчина под государственным контролем сможет проживать с детьми», - сказал он.