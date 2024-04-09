Прокуратура Тульской области проверит семью, год прожившую в лесу

Прокуратура Тульской области начала проверку в отношении семьи с двумя детьми, которая в течение 11 месяцев жила в шалаше в лесу. Об этом сообщила РИА Новости представитель ведомства.

Накануне уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин сообщил, что находившуюся в федеральном розыске семью с двумя девочками 10 и 12 лет из Ярославской области нашли в Тульской области. Он рассказал, что семья все это время готовила еду на костре, мылась в тазу, иногда в бане. Школу дети не посещали. Суд ограничил мать девочек в правах, дети сейчас находятся на реабилитации в Тульской области, их опекуном станет бабушка из Пермского края.