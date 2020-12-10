СМИ: Новый глава решил провести финансовую проверку Мосгорсуда

Новый глава Мосгорсуда Михаил Птицын, сменивший в октябре на этом посту Ольгу Егорову, назначил проверку финансово-хозяйственной деятельности учреждения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. Суд работает в обычном режиме.

Кроме того, по данным источников издания, готовится ротация председателей районных судов Москвы.