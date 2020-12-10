СМИ: Новый глава решил провести финансовую проверку Мосгорсуда

Новый глава Мосгорсуда Михаил Птицын, сменивший в октябре на этом посту Ольгу Егорову, назначил проверку финансово-хозяйственной деятельности учреждения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. Суд работает в обычном режиме.

Кроме того, по данным источников издания, готовится ротация председателей районных судов Москвы.

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Ольга Егорова, которой сейчас 65 лет, возглавляла Мосгорсуд в течение 20 лет. После окончания полномочий она перешла на работу в столичную мэрию на специально созданную под нее должность советника мэра по взаимодействию с судами.

Ранее стало известно, что защита осуждённого за смертельное ДТП актёра Михаила Ефремова обжалует приговор Мосгорсуда в кассации.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваСуд
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