СМИ: Новый глава решил провести финансовую проверку Мосгорсуда
Новый глава Мосгорсуда Михаил Птицын, сменивший в октябре на этом посту Ольгу Егорову, назначил проверку финансово-хозяйственной деятельности учреждения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. Суд работает в обычном режиме.
Кроме того, по данным источников издания, готовится ротация председателей районных судов Москвы.
Ольга Егорова, которой сейчас 65 лет, возглавляла Мосгорсуд в течение 20 лет. После окончания полномочий она перешла на работу в столичную мэрию на специально созданную под нее должность советника мэра по взаимодействию с судами.
Ранее стало известно, что защита осуждённого за смертельное ДТП актёра Михаила Ефремова обжалует приговор Мосгорсуда в кассации.
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