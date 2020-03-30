Новости за ночь: Вильфанд рассказал о зависимости распространения коронавируса от климата

Вместе с тем, Вильфанд не исключил того, что солнечная активность имеет некое влияние на распространение коронавируса. Однако, по его словам, чтобы утверждать такое, необходима «крепкая доказательная база».

С понедельника в Москве ожидается ухудшение погоды. Синоптики обещают мокрый снег, местами налипание мокрого снега, метель, ветер до 17 м/с. Гололедица, местами сильная. Температура около нулевой отметки, с понижением к вечеру до -4 градусов. По области даже до -6. Постепенное повышение температуры начнется с четверга.







