Новости за ночь: Вильфанд рассказал о зависимости распространения коронавируса от климата

Прямой зависимости распространения коронавируса от погоды нет. Так считает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он пояснил, что доказательством этого может служить распространение инфекции в теплых странах, таких как Таиланд, Турция, Израиль и других. Метеоролог отметил, что в этих странах температура воздуха около +25 градусов, а в Таиланде - порядка +30-ти, однако это не мешает вирусу распространяться там, передает ТАСС.

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Вместе с тем, Вильфанд не исключил того, что солнечная активность имеет некое влияние на распространение коронавируса. Однако, по его словам, чтобы утверждать такое, необходима «крепкая доказательная база».

С понедельника в Москве ожидается ухудшение погоды. Синоптики обещают мокрый снег, местами налипание мокрого снега, метель, ветер до 17 м/с. Гололедица, местами сильная. Температура около нулевой отметки, с понижением к вечеру до -4 градусов. По области даже до -6. Постепенное повышение температуры начнется с четверга.



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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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