Новости за ночь: Россиян начнут штрафовать за лающих по ночам собак

В обновленном Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) появится статья об ответственности за нарушение тишины в ночное время. Как пишет ТАСС, в Минюсте уточнили, что жителей России, среди прочего, будут штрафовать за лающую собаку и постоянно срабатывающую автомобильную сигнализацию с 23:00 до 07:00. Это будет прописано в части 6 статьи 14.1 КоАП.

Помимо этого, правонарушением будет считаться громкая музыка, игра на музыкальных инструментах, а также произведение ремонтных работ, пишут Известия.

Напомним, проекты нового Кодекса об административных правонарушениях и Процессуального кодекса об административных правонарушениях Минюст планирует внести в правительство в мае 2020 года, подчеркивает RT.

К контролю исполнения «Закона о тишине» предложили привлекать соседей

Ранее НСН писала, что в России могут запретить шуметь с 13:00 до 15:00, с 19:00 до 09:00, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни. Об этом пишу т«Известия», ссылаясь на поправку в Кодекс об административных правонарушениях, которую Совет Федерации собирается направить в Минюст.

За нарушение тишины физическим лицам может грозить штраф от 500 до 3 тысяч рублей, должностным - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. Эти нововведения коснутся объектов, введенных в эксплуатацию более полутора лет назад.

Предполагается, что таким образом удастся реализовать право на спокойную жизнь семей с детьми. настоящий момент режим тишины в жилых домах в каждом регионе регулируются местным законодательством.

Адвокат Тимур Маршани в эфире НСН заявил, что штрафы за подобные нарушения – весьма действенная мера, но зафиксировать шум по всем правилам зачастую сложно.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Домашние ЖивотныеМузыкаРемонтМинюст РФШтраф
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры