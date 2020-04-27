Новости за ночь: Россиян начнут штрафовать за лающих по ночам собак

В обновленном Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) появится статья об ответственности за нарушение тишины в ночное время. Как пишет ТАСС, в Минюсте уточнили, что жителей России, среди прочего, будут штрафовать за лающую собаку и постоянно срабатывающую автомобильную сигнализацию с 23:00 до 07:00. Это будет прописано в части 6 статьи 14.1 КоАП.

Помимо этого, правонарушением будет считаться громкая музыка, игра на музыкальных инструментах, а также произведение ремонтных работ, пишут Известия.

Напомним, проекты нового Кодекса об административных правонарушениях и Процессуального кодекса об административных правонарушениях Минюст планирует внести в правительство в мае 2020 года, подчеркивает RT.