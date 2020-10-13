Новости за ночь: Почти половина россиян хотят сделать 31 декабря выходным днём

Идею сделать 31 декабря выходным днем поддерживает почти половина россиян,. следует из данных опроса ВЦИОМ. Люди хотят, чтобы у них было больше времени на подготовку ко встрече Нового года.

RT со ссылкой на исследование OneTwoTrip пишет, что Россия, Таиланд и Чехия оказались самыми предпочтительными странами для встречи Нового года у россиян. В числе других стран, популярных для встречи Нового года, оказались Германия, Франция, Финляндия, Испания, ОАЭ и Турция.

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В Минтруде заявили, что сделать 31 декабря выходным днем в этом году не представляется возможным.

Писатель Денис Драгунский в эфире НСН отметил, что в этом году после внеплановых продолжительных выходных из-за коронавируса перед Новым годом придется потрудиться.

«Знаете, я люблю праздновать, но в данном случае я понимаю министерство, я на его стороне. В этом году из-за коронавируса мы уже слишком много времени провели в нерабочей обстановке, поэтому перед Новым годом придется потрудиться. Но тем приятнее будет поднять бокалы с шампанским», – сказал он.

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Фото: mos.ru
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