Писатель: приятнее поднимать бокалы в рабочее 31 декабря
В Минтруде заявили, что сделать 31 декабря выходным днем в этом году не представляется возможным.
Писатель Денис Драгунский в эфире НСН отметил, что в этом году после внеплановых продолжительных выходных из-за коронавируса перед Новым годом придется потрудиться.
«Знаете, я люблю праздновать, но в данном случае я понимаю министерство, я на его стороне. В этом году из-за коронавируса мы уже слишком много времени провели в нерабочей обстановке, поэтому перед Новым годом придется потрудиться. Но тем приятнее будет поднять бокалы с шампанским», – сказал он.
Кроме того, Денис Драгунский в эксклюзивном интервью НСН после резких заявлений Лукашенко об условиях для перевыборов в Белоруссии вспомнил народную поговорку – не буди лихо, пока тихо. Писатель также добавил, что его главный соперник Светлана Тихановская уже стала народным лидером.
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