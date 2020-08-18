Писатель: приятнее поднимать бокалы в рабочее 31 декабря

В Минтруде заявили, что сделать 31 декабря выходным днем в этом году не представляется возможным.

Писатель Денис Драгунский в эфире НСН отметил, что в этом году после внеплановых продолжительных выходных из-за коронавируса перед Новым годом придется потрудиться.