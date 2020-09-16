Ограничение продажи алкоголя на Новый год спасет 5–7 тыс жизней





Член Общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил ограничить продажу алкогольных напитков в новогодние праздники промежутком с 14 до 18 часов. На 1 января приходится пик смертности от злоупотребления алкоголем, заявил автор инициативы «Радио 1».

«Вседозволенность и легкодоступность вносят негативную лепту во всю эту историю. Для того, чтобы до конца и более профессионально разобраться в этом вопросе, нужно погрузиться в статистику. У нас уже на протяжении более 40 лет на 1 января приходится пик смертности по причине потребления алкоголя в стране. И это каждый год! Это первое. Второе: в течение этих затяжных новогодних праздников у нас дополнительно к общей статистике смертности гибнет ещё плюс 12 тыс человек. Ежегодно эта цифра не спадает. Это численность небольшого города. Львиную долю составляет именно проблема потребления алкоголя. Если взять статистику пожаров в многоквартирных жилых домах в новогодние праздники из-за алкоголя, она взлетает на 120%. А это уже общая безопасность, в том числе людей, которые ни в чём не виноваты, а просто страдают, потому что кто-то напился и забыл потушить сигарету», – отметил собеседник «Радио 1».

Как подсчитал Султан Хамзаев, ограничение продажи спиртного позволит каждый год спасать жизни как минимум 5-7 тысяч человек.

«Всемирная организация здравоохранения поддерживает нашу позицию в том, что ограничительные меры в общего характера дают положительные изменения. Можно сделать доступ к алкоголю на 4 часа, и это будет минимум 5-7 тыс спасённых каждый год. Пока есть время до новогодних праздников, поэтому мы говорим об этом заранее, чтобы решить этот вопрос. Нужно профессионально и грамотно разобраться в проблеме и решать её, чтобы защитить здоровье наших граждан», – пояснил Султан Хамзаев.

Ещё одной мерой борьбы со смертностью из-за алкоголя Султан Хамзаев назвал борьбу с распространением контрафактной продукции.



