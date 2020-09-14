Новости за ночь: Минздрав связал рост заболеваемости COVID-19 с отпусками

Ситуация с коронавирусом COVID-19 в России сейчас стабильная, однако в некоторых регионах наблюдается небольшой рост заболеваемости, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью на телеканале «Россия-1».

По словам главы Минздрава, такая динамика связана с возвращением из отпусков и повышением активности населения.

Мурашко отметил, что сейчас в больницах находятся 90 тысяч заразившихся коронавирусной инфекцией. Он напомнил о важности соблюдения санитарно-эпидемиологических правил безопасности. С учётом циркуляции нескольких инфекций в Минздраве призывают сделать прививку от гриппа, а группам риска – и от пневмококка, передаёт ТАСС.

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В последние дни показатель ежедневно выявляемых случаев заражения COVID-19 в России постепенно растёт. С пятницы он держится на уровне 5,4-5,5 тысячи. Как отмечал главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев отмечал всплески заболеваемости в 11 регионах РФ.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:МинздравКоронавирус
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