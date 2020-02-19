Названы имена россиян, заболевших коронавирусом на лайнере Diamond Princess
Стали известны имена наших соотечественников, которые были госпитализированы с лайнера Diamond Princess в Японии. Как пишет РИА ФАН, ими являются супруги из Иркутска – Наталья З., 1952 года рождения и Валерий З.,1949 года рождения. Ранее МИД России заявили, что мужчина находится в больнице префектуры Аити, а его супруга — в медицинском учреждении префектуры Канагава.
Между тем, первые пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, находящегося в японском порту Иокогама, сошли на берег после окончания карантина из-за коронавируса. Об этом сообщает RT со ссылкой на агентство Kyodo.
Ожидается, что все находящиеся на борту почти 3 тысячи человек покинут судно в течение трех дней. Первыми это сделают граждане преклонного возраста, чей тест на коронавирус окажется отрицательным. Напомним, в результате тестов вирус выявили у 542 человек.
Добавим, с 20 февраля въезд для граждан КНР, которые посещают Россию с рабочими, частными, учебными и туристическими целями, будет приостановлен. Об этом сообщили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Эрдоган пригрозил начать военную операцию в Сирии «в любую минуту»
- АРБ: Жертвы банковских мошенников сами отдают свои деньги
- СМИ: Пик эпидемии корнавируса пройден
- Песков: Поправки в Конституцию должны улучшить жизнь россиян
- Названы имена россиян, заболевших коронавирусом на лайнере Diamond Princess