Названы имена россиян, заболевших коронавирусом на лайнере Diamond Princess

Между тем, первые пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, находящегося в японском порту Иокогама, сошли на берег после окончания карантина из-за коронавируса. Об этом сообщает RT со ссылкой на агентство Kyodo.

Ожидается, что все находящиеся на борту почти 3 тысячи человек покинут судно в течение трех дней. Первыми это сделают граждане преклонного возраста, чей тест на коронавирус окажется отрицательным. Напомним, в результате тестов вирус выявили у 542 человек.

Добавим, с 20 февраля въезд для граждан КНР, которые посещают Россию с рабочими, частными, учебными и туристическими целями, будет приостановлен. Об этом сообщили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.







