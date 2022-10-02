Новак: Есть технические возможности отремонтировать «Северные потоки»

«Таких аварий еще не было. Безусловно, есть технические возможности восстанавливать инфраструктуру, это требует времени и соответствующих средств. Я уверен, что будут найдены соответствующие возможности», — отметил он.

Новак также подчеркнул, что Россия будет выяснять, кто виновен в диверсии на трубопроводах. Вице-премьер считает, что в числе заинтересованных стран США, Польша и Украина.

Ранее обозреватель журнала National Review Антонио Райт предположил в своей публикации, что Россия может нанести ответные удары, если окажется, что Соединенные Штаты Америки причастны к взрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», повлекшим огромные утечки топлива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

