Новак: Есть технические возможности отремонтировать «Северные потоки»
Вице-премьер России Александр Новак высказал уверенность в том, что есть технические средства, чтобы отремонтировать «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Однако, для восстановления трубопроводов понадобится много времени и средств. Об этом Новак заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
«Таких аварий еще не было. Безусловно, есть технические возможности восстанавливать инфраструктуру, это требует времени и соответствующих средств. Я уверен, что будут найдены соответствующие возможности», — отметил он.
Новак также подчеркнул, что Россия будет выяснять, кто виновен в диверсии на трубопроводах. Вице-премьер считает, что в числе заинтересованных стран США, Польша и Украина.
Ранее обозреватель журнала National Review Антонио Райт предположил в своей публикации, что Россия может нанести ответные удары, если окажется, что Соединенные Штаты Америки причастны к взрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», повлекшим огромные утечки топлива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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