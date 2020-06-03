Ночную репетицию парада Победы в Москве перенесли

Ночная репетиция парада Победы в Москве пройдет 14 июня вместо 4-го числа. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения.

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В сообщении отмечается, что движение в центральной части столицы будет ограничено.

Парад Победы в Москве состоится 24 июня, сообщает RT.

Во вторник в Минобороны сообщили, что глава ведомства Сергей Шойгу пригласил главу Пентагона Марка Эспера посетить Москву 24 июня и посетить назначенный на этот день парад Победы.


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ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
ТЕГИ:Парад Победы
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