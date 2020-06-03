Ночную репетицию парада Победы в Москве перенесли
3 июня 202013:20
Ночная репетиция парада Победы в Москве пройдет 14 июня вместо 4-го числа. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения.
В сообщении отмечается, что движение в центральной части столицы будет ограничено.
Парад Победы в Москве состоится 24 июня, сообщает RT.
Во вторник в Минобороны сообщили, что глава ведомства Сергей Шойгу пригласил главу Пентагона Марка Эспера посетить Москву 24 июня и посетить назначенный на этот день парад Победы.
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3 июня 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru