Ночную репетицию парада Победы в Москве перенесли

Во Всемирной организации здравоохранения заявили о «явной угрозе» второй волны COVID-19 Дмитрий Мариничев признал возможность массовой эмиграции IT-специалистов из России В Ростуризме назвали сроки открытия пляжей в Краснодарском крае и Крыму В лифтах от «Роскосмоса» зазвучит голос Юрия Гагарина