Шойгу позвал шефа Пентагона на парад Победы в Москве
Министр обороны России Сергей Шойгу пригласил главу Пентагона Марка Эспера посетить Москву 24 июня и посетить назначенный на этот день парад Победы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что Шойгу пригласил американского коллегу посетить российскую столицу в ходе телефонного разговора. В ходе переговоров стороны также обсудили меры «деконфликтингу и стабилизации обстановки в Сирии» и обеспечение безопасности воинских контингентов в Афганистане и других странах.
Ранее в Минобороны России сообщили, что военный парад в Москве 24 июня будет длиться полтора часа — с 10.00 до 11.30, сообщает Утро.ру. Вечером в Москве пройдет праздничный салют.
При этом по Красной площади пройдут не только российские военные. Для участия в параде в Москву прибудут парадные расчеты из 19 государств, сообщают argumenti.ru
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