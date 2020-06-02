Шойгу позвал шефа Пентагона на парад Победы в Москве

Отмечается, что Шойгу пригласил американского коллегу посетить российскую столицу в ходе телефонного разговора. В ходе переговоров стороны также обсудили меры «деконфликтингу и стабилизации обстановки в Сирии» и обеспечение безопасности воинских контингентов в Афганистане и других странах.



Ранее в Минобороны России сообщили, что военный парад в Москве 24 июня будет длиться полтора часа — с 10.00 до 11.30, сообщает Утро.ру. Вечером в Москве пройдет праздничный салют.



При этом по Красной площади пройдут не только российские военные. Для участия в параде в Москву прибудут парадные расчеты из 19 государств, сообщают argumenti.ru

