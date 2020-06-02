Шойгу позвал шефа Пентагона на парад Победы в Москве

Министр обороны России Сергей Шойгу пригласил главу Пентагона Марка Эспера посетить Москву 24 июня и посетить назначенный на этот день парад Победы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Зеленского не пригласили на парад в Москву 24 июня

Отмечается, что Шойгу пригласил американского коллегу посетить российскую столицу в ходе телефонного разговора. В ходе переговоров стороны также обсудили меры «деконфликтингу и стабилизации обстановки в Сирии» и обеспечение безопасности воинских контингентов в Афганистане и других странах.

Ранее в Минобороны России сообщили, что военный парад в Москве 24 июня будет длиться полтора часа — с 10.00 до 11.30, сообщает Утро.ру. Вечером в Москве пройдет праздничный салют.

При этом по Красной площади пройдут не только российские военные. Для участия в параде в Москву прибудут парадные расчеты из 19 государств, сообщают argumenti.ru

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ФОТО: НСН//Андрей Поташов
ТЕГИ:СШАПарад ПобедыСергей Шойгу
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