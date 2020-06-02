«Побеждая, мы были едины». Вассерман о параде Победы в ДНР в один день с Россией

Анатолий Вассерман: «Пока это еще не терроризм. Но это уже нечто, очень напоминающее «цветные» бунты. Единственное различие – в Штатах значительно больше мародерства, чем было, например, на площади Независимости в Киеве, или в Тбилиси в 2003 году просто потому, что там есть, что пограбить. Я солидарен с Трампом в том, что это надо подавлять всеми способами, вплоть до Вооруженных сил», – отметил он в интервью НСН.

