«Побеждая, мы были едины». Вассерман о параде Победы в ДНР в один день с Россией
Публицист Анатолий Вассерман специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд новостей, уходящего дня.
ДНР проведет парад Победы в один день с Россией
Донецкая народная республика проведёт парад Победы в один день с Россией – 24 июня.
Анатолий Вассерман: «На мой взгляд, это логично. Побеждая, мы были единым государством. И то, что Украина сейчас политически отделена от остальной России, совершенно не мешает тем, кто политически отделился от Украины, помнить наше единство», – сказал в беседе с НСН Анатолий Вассерман.
Трамп готов развернуть ВС США для прекращения беспорядков
Дональд Трамп назвал беспорядки в США внутренним терроризмом. Чтобы остановить протесты глава Белого Дома пригрозил развернуть Вооруженные силы.
Анатолий Вассерман: «Пока это еще не терроризм. Но это уже нечто, очень напоминающее «цветные» бунты. Единственное различие – в Штатах значительно больше мародерства, чем было, например, на площади Независимости в Киеве, или в Тбилиси в 2003 году просто потому, что там есть, что пограбить. Я солидарен с Трампом в том, что это надо подавлять всеми способами, вплоть до Вооруженных сил», – отметил он в интервью НСН.
В правительстве предложили строить дома без мусоропроводов
В правительстве предложили строить дома без мусоропроводов, поскольку они делают невозможным раздельный сбор мусора.
Анатолий Вассерман: «Во-первых, раздельный сбор мусора по-прежнему возможен, надо только выпустить по разумной цене пластиковые пакеты, способные выдержать полет в мусоропроводе. И тогда мы сможем прямо у себя на кухне сортировать мусор. Но главное, на мой взгляд, это предложение означает, что на всех граждан Российской Федерации перекладывают работу, которую должны делать специально обученные люди, а еще лучше специально обученная техника. То есть, по моему мнению, это предложение продиктовано интересами коммерции, но не интересами граждан», – прокомментировал в эфире НСН Анатолий Вассерман.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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