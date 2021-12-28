«Нищие духом пустышки»: Милонов осудил Бородину за люксовые подарки

Он рассказал, почему не стал бы дарить такие подарки своим детям на Новый год.

«Конечно, какие-то игрушки, детские подарки. Я считаю, что это хамство, если бы я так одевал своих детей, дарил своим детям люксовые вещи, это не подобает для меня, как для депутата, потому что не все мои избиратели могут себе такое позволить. Конечно, хочется дочерям и платье красивое найти, и что-то еще, но это всё равно не должно быть в такой форме. Всё это ужасное и цумовское – это не для детей, это портит им психику», - подытожил депутат.

Ранее детский психолог Ирина Таранова в беседе с «Радиоточкой НСН» предостерегла детей звездных родителей от восприятия дорогих подарков как превосходства над другими детьми.

