«Нищие духом пустышки»: Милонов осудил Бородину за люксовые подарки
Ксения Бородина показала низкий духовный уровень и отсутствие вкуса, хвастаясь дорогими подарками своей дочери, считает депутат Виталий Милонов.
Телеведущая Ксения Бородина вымещает через ребенка свои детские комплексы, предположил депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее телеведущая Ксения Бородина в своем Instagram показала брендовые вещи из ЦУМ, которые подарили ее шестилетней дочери на день рождения.
«Когда ты пытаешься на ребенке выместить свои собственные комплексы, как Бородина, то это ни к чему хорошему не приводит, и получается Бородина. Ксения Собчак, Бородина и еще, не дай Бог, Ольга Бузова. Хорошо, когда детям дарят подарки в Новый год, но надо понимать, что излишество в подарках порождает такого Дадлика из «Гарри Поттера». Это, конечно, абсолютная безвкусица, пошлость, жлобство и хамство – хвастаться пакетиками из ЦУМа. Это вызывает у меня такое дикое отвращение, когда эти пустышки выкладывают подобного рода фотографии. Они показывают, насколько они никчемные люди, нищие духом, не могут показать ничего хорошего, поэтому хвастаются, что любители их телесных услуг одаривают их этими дорогими пакетиками. Хочется напомнить Ксении Бородиной, что, когда она умрет, пакетики из ЦУМа в могилу не положат», - поделился негодованием Милонов.
Он рассказал, почему не стал бы дарить такие подарки своим детям на Новый год.
«Конечно, какие-то игрушки, детские подарки. Я считаю, что это хамство, если бы я так одевал своих детей, дарил своим детям люксовые вещи, это не подобает для меня, как для депутата, потому что не все мои избиратели могут себе такое позволить. Конечно, хочется дочерям и платье красивое найти, и что-то еще, но это всё равно не должно быть в такой форме. Всё это ужасное и цумовское – это не для детей, это портит им психику», - подытожил депутат.
Ранее детский психолог Ирина Таранова в беседе с «Радиоточкой НСН» предостерегла детей звездных родителей от восприятия дорогих подарков как превосходства над другими детьми.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,4 млн+21 922 / сут.
Умерли
306 тыс.+935 / сут.
Выздоровели
9,3 млн+43 961 / сут.
- У населения Турции заберут доллары и евро
- Стали известны гонорары артистов за новогодние выступления в 2021 году
- Попова призвала не ждать, что «омикрон» станет последним штаммом COVID-19
- Путин назвал необходимый уровень коллективного иммунитета к ковиду
- Депутат исполнил новогоднее желание девочки из Дагестана, подарив ей коня
- «Очень высокий». Путин оценил уровень нейтрализации «Спутником V» штамма «омикрон»
- МИД: Россия положит заслон продолжающемуся расширению НАТО
- Устроивший стрельбу в больнице Ставрополья врач был вооружен автоматом Калашникова
- Попова: Создание вирусов за рубежом несет риски биологической безопасности
- Гейтс назвал чистую промышленность способом спасти Землю
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru