Ни парковок, ни инспекторов. Шкуматов оценил регистрацию автомобилей в МФЦ
Координатор движения «Синие ведерки» в эфире НСН рассказал о плюсах и минусах постановления Мишустина о регистрации транспорта в МФЦ.
Регистрация транспортных средств теперь будет проходить в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Сотрудники МФЦ будут принимать заявления и выдавать документы, осмотр автомобиля по-прежнему будут производить представители МВД.
Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в беседе с НСН отметил, что не во всех центрах услуг можно будет зарегистрировать авто.
«По сути, это переиспользование той инфраструктуры, которая есть у государства. В МФЦ организуется выездная площадка осмотра транспортных средств и проверки автомобилей на возможность авто быть поставленным на учет – нет ли там каких-то проблем, связанных с ворованными запчастями, может быть, сам автомобиль находится в угоне или номера перебиты. То есть инспектор ГИБДД будет осматривать транспортное средство на площадке МФЦ. Значит, те МФЦ, где невозможно организовать такой осмотр, скорее всего, принимать участие в этой процедуре не будут. Но то, что таким образом будет переиспользоваться инфраструктура, это скорее хорошо», - пояснил Шкуматов.
При этом он отметил, что «далеко не все МФЦ обладают даже парковкой рядом с ними».
«Но, так или иначе, это сделает процедуру удобнее. Очевидно, что число МФЦ в разы больше, чем число отделений Госавтоинспекции, занимающихся регистрацией транспортных средств. Поэтому, чем больше таких точек будет, тем лучше для автомобилистов», - считает собеседник НСН.
Кроме этого координатор «Синих ведерок» заметил, что в Госавтоинспекции нет лишних сотрудников, «которые не заняты были бы на уже существующих площадках технического осмотра транспортных средств». В связи с чем, либо МВД придется увеличивать штат Госавтоинспекции, либо «таких гражданских площадок, как МФЦ, будет не очень много».
Ранее депутат Госдумы, член комитета по контролю и регламенту Андрей Барышев внёс на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект с поправками в Налоговый кодекс, предполагающий отмену транспортного налога с 2021 года. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в эфире НСН рассказал о перспективах инициативы.
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