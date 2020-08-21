Ни парковок, ни инспекторов. Шкуматов оценил регистрацию автомобилей в МФЦ

Регистрация транспортных средств теперь будет проходить в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Сотрудники МФЦ будут принимать заявления и выдавать документы, осмотр автомобиля по-прежнему будут производить представители МВД.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в беседе с НСН отметил, что не во всех центрах услуг можно будет зарегистрировать авто.

«По сути, это переиспользование той инфраструктуры, которая есть у государства. В МФЦ организуется выездная площадка осмотра транспортных средств и проверки автомобилей на возможность авто быть поставленным на учет – нет ли там каких-то проблем, связанных с ворованными запчастями, может быть, сам автомобиль находится в угоне или номера перебиты. То есть инспектор ГИБДД будет осматривать транспортное средство на площадке МФЦ. Значит, те МФЦ, где невозможно организовать такой осмотр, скорее всего, принимать участие в этой процедуре не будут. Но то, что таким образом будет переиспользоваться инфраструктура, это скорее хорошо», - пояснил Шкуматов.