Фёдоров: России не стоит откладывать массовое внедрение беспилотных машин

«Наверное, уже скоро год, как по Москве десятки беспилотных автомобилей ездят. Видимо, подходит время сделать следующий шаг. Если этот шаг сделает Россия, не откладывая его в долгий ящик, уверен, у нас есть хорошие шансы быть в авангарде этого важного технологического и социального переворота», – сказал он.

Также социолог в эксклюзивном интервью НСН рассказал, какое количество россиян интересуется происходящими митингами в Белоруссии.

