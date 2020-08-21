Фёдоров: России не стоит откладывать массовое внедрение беспилотных машин
Беспилотные автомобили со следующего года смогут получить приоритет на российских дорогах как общественный транспорт.
Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров в эфире НСН отметил, что у нашей страны есть хорошие шансы быть в авангарде этого важного технологического и социального переворота.
«Наверное, уже скоро год, как по Москве десятки беспилотных автомобилей ездят. Видимо, подходит время сделать следующий шаг. Если этот шаг сделает Россия, не откладывая его в долгий ящик, уверен, у нас есть хорошие шансы быть в авангарде этого важного технологического и социального переворота», – сказал он.
Также социолог в эксклюзивном интервью НСН рассказал, какое количество россиян интересуется происходящими митингами в Белоруссии.
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