Фёдоров: России не стоит откладывать массовое внедрение беспилотных машин

Беспилотные автомобили со следующего года смогут получить приоритет на российских дорогах как общественный транспорт.

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров в эфире НСН отметил, что у нашей страны есть хорошие шансы быть в авангарде этого важного технологического и социального переворота.

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«Наверное, уже скоро год, как по Москве десятки беспилотных автомобилей ездят. Видимо, подходит время сделать следующий шаг. Если этот шаг сделает Россия, не откладывая его в долгий ящик, уверен, у нас есть хорошие шансы быть в авангарде этого важного технологического и социального переворота», – сказал он.

Также социолог в эксклюзивном интервью НСН рассказал, какое количество россиян интересуется происходящими митингами в Белоруссии.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:БеспилотникиАвтомобильВЦИОМВалерий Федоров
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