«И налог платят, и бензин покупают». В Госдуме рассказали, отменят ли транспортный налог
Первый зампред комитета ГД по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков рассказал НСН, какие перспективы у отмены транспортного налога в России.
Депутат Госдумы, член комитета по контролю и регламенту Андрей Барышев внёс на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект с поправками в Налоговый кодекс, предполагающий отмену транспортного налога с 2021 года.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в эфире НСН рассказал о перспективах инициативы.
«Законопроектов, которые отменяют транспортный налог, уже не один десяток. В 2011-м году 7 мая, когда Владимир Владимирович (Путин - прим. НСН) собрал первое заседание федерального координационного совета Общероссийского Народного Фронта, первым вопросом, единственным для меня важным на тот день, была отмена транспортного налога», - рассказал депутат.
Он отметил, что до этого правительство, повышая акцизы на стоимость топлива на 3 рубля, объявило, что одновременно будет отменен транспортный налог, но после этого дезавуировало своё заявление.
По мнению Лысакова, единственное справедливое решение этой проблемы — взымать транспортный налог из стоимости топлива. Первый зампред Госдумы считает, что это единственный социально-справедливый способ оплаты транспортного налога, потому что сумма зависит от покупаемого топлива: больше ездишь — больше платишь, меньше ездишь — меньше платишь.
«С каждого рубля на покупку топлива идёт несколько копеек в стоимость этого налога. Заправляешься — уже платишь. Экономятся и государственные расходы в плане взимания этого налога, потому что это же налоговые службы взимают этот налог. Зачастую это делает, во-первых, по почтовой пересылке, работа аппарата, судебные издержки... А здесь автоматически — заправился и всё. И часть транспортного налога уже пошла в бюджет. Поступления от налога стопроцентные. А так надо этот налог ещё взыскать. Он собирается там чуть больше, чем на 50 процентов», - пояснил парламентарий.
Лысаков также объяснил, почему транспортный налог в России до сих пор не отменен.
«Здесь дело в том, что правительство видит, что люди и налог платят, и бензин покупают. Во всем мире действует закон: дорожает нефть — дорожает топливо на внутренних рынках, дешевеет нефть — дешевеет топливо на внутреннем рынке. А у нас, вне зависимости от того, что происходит на внешнем рынке, стоимость топлива только растёт. А если люди покупают топливо по любой цене, а ещё и платят транспортный налог, почему бы не сдирать с них и то, и другое», - отметил он.
По словам депутата, перспектива очередных предложений отменить транспортный налог она нулевая абсолютно. Потому что правительство не поддержит, а если правительство против какой-либо законодательной инициативы, то шанс какого-либо законопроекта пройти стремится к нулю.
Ранее первый зампред думского комитета по бюджету и налогам Александр Ремезков уже предлагал отменить транспортный налог.
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