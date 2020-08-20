«И налог платят, и бензин покупают». В Госдуме рассказали, отменят ли транспортный налог

По мнению Лысакова, единственное справедливое решение этой проблемы — взымать транспортный налог из стоимости топлива. Первый зампред Госдумы считает, что это единственный социально-справедливый способ оплаты транспортного налога, потому что сумма зависит от покупаемого топлива: больше ездишь — больше платишь, меньше ездишь — меньше платишь.

«С каждого рубля на покупку топлива идёт несколько копеек в стоимость этого налога. Заправляешься — уже платишь. Экономятся и государственные расходы в плане взимания этого налога, потому что это же налоговые службы взимают этот налог. Зачастую это делает, во-первых, по почтовой пересылке, работа аппарата, судебные издержки... А здесь автоматически — заправился и всё. И часть транспортного налога уже пошла в бюджет. Поступления от налога стопроцентные. А так надо этот налог ещё взыскать. Он собирается там чуть больше, чем на 50 процентов», - пояснил парламентарий.

Лысаков также объяснил, почему транспортный налог в России до сих пор не отменен.

«Здесь дело в том, что правительство видит, что люди и налог платят, и бензин покупают. Во всем мире действует закон: дорожает нефть — дорожает топливо на внутренних рынках, дешевеет нефть — дешевеет топливо на внутреннем рынке. А у нас, вне зависимости от того, что происходит на внешнем рынке, стоимость топлива только растёт. А если люди покупают топливо по любой цене, а ещё и платят транспортный налог, почему бы не сдирать с них и то, и другое», - отметил он.

По словам депутата, перспектива очередных предложений отменить транспортный налог она нулевая абсолютно. Потому что правительство не поддержит, а если правительство против какой-либо законодательной инициативы, то шанс какого-либо законопроекта пройти стремится к нулю.

Ранее первый зампред думского комитета по бюджету и налогам Александр Ремезков уже предлагал отменить транспортный налог.

