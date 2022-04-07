«Не либеральничать с негодяями!»: Анонсированную Барщевским коррупцию увидели в госзаказах
Эксперт Виктор Цымбал и депутат Юрий Афонин в эфире НСН подтвердили вероятный всплеск коррупции в РФ и поделились методами борьбы с ней в условиях санкционного давления.
Повлиять на коррупцию может лишь прозрачность государственных процедур и общественный контроль. Такое мнение высказал в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» эксперт Национального антикоррупционного комитета Виктор Цымбал, комментируя прогноз представителя правительства РФ в Конституционном и Верховном судах Михаила Барщевского.
Барщевский предупредил, что России грозит резкий всплеск уровня коррупции в связи с введением Западом жестких санкций. Реальной мерой, способной помочь в борьбе с откатами, он назвал развитие политической конкуренции и гражданского общества.
«Я согласен целиком и полностью с Михаилом Барщевским. Сейчас по многим параметрам снижены уровни контроля, в частности, ряд позиций госзакупок зашифрован, засекречен или же проводится в упрощенной форме. Все, что связано с обороной, безопасностью – а это очень много позиций, включая и продовольствие, и одежду. Уменьшение так называемого общественного контроля ввиду засекречивания, несомненно, может привести к росту коррупции. По опыту скажу, что коррупции по количеству, возможно, стало меньше, искоренили бытовую коррупцию, разъединив гражданина и государство с помощью МФЦ и электронного документооборота. Посмотрите, как стало проще поставить машину на учет в Москве! Еще лет 10-15 назад это бы вызвало необходимость «подмазать» какого-то чиновника. Но что касается государственных средств, то коррупция тут стала качественнее. Опасаясь уголовного преследования, чиновник повышает ставки. Если раньше вопрос «стоил» сто рублей, то теперь он будет «стоить» тысячу. Количество снижается, но растут размеры взяток. Я не могу советовать правительству, я занимаюсь констатацией фактов. Но решение проблемы может быть в возвращении к прозрачности. Вот пример вам тех же самых МФЦ», - объяснил эксперт.
Со своей стороны, первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин добавил, что повлиять на уровень коррупции может консолидация общества и качественная работа МВД.
«Санкционная политика приводит к тому, что мы по целому ряду направлений должны упрощать процедуры согласования и поддерживать свой бизнес, поэтому теоретически коррупционная составляющая здесь может увеличиться. Но, с другой стороны, главное условие предотвращения любого преступления – это неотвратимость наказания. Если коррупционные преступления фиксируются, то в условиях мобилизации ответственность должна быть и неотвратимой, и максимально жесткой. Страна стоит перед большими вызовами, а те, кто пытается на этом «заработать» и положить государственные деньги себе в карман, должны отвечать по полной. Либеральничать не надо, это негодяи. Уровень с точки зрения приговоров должен быть по максимальной планке. Понятно, что с точки зрения госзаказов, размещения подрядов – особых процедур, призванных не допустить остановки экономики – могут быть злоупотребления, тем более на региональном уровне. Некоторые барьеры снимаются для поддержания экономического механизма в стране, поэтому надо четко отслеживать ниши для злоупотребления, бесконкурсные закупки, например. Основа для этого есть. Работа правоохранительных органов, журналистского сообщества в этой области должна быть максимально слаженной», - предупредил депутат.
Ранее президент России Владимир Путин ратифицировал закон об обращении в доход государства сомнительных денег на счетах чиновника. Действие документа распространяется на средства, сумма которых превышает доход владельца за три года. Их изымут по закону в том случае, если владелец не сможет предоставить документы о законности получения средств.
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