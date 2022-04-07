«Не либеральничать с негодяями!»: Анонсированную Барщевским коррупцию увидели в госзаказах

Повлиять на коррупцию может лишь прозрачность государственных процедур и общественный контроль. Такое мнение высказал в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» эксперт Национального антикоррупционного комитета Виктор Цымбал, комментируя прогноз представителя правительства РФ в Конституционном и Верховном судах Михаила Барщевского.

Барщевский предупредил, что России грозит резкий всплеск уровня коррупции в связи с введением Западом жестких санкций. Реальной мерой, способной помочь в борьбе с откатами, он назвал развитие политической конкуренции и гражданского общества.

«Я согласен целиком и полностью с Михаилом Барщевским. Сейчас по многим параметрам снижены уровни контроля, в частности, ряд позиций госзакупок зашифрован, засекречен или же проводится в упрощенной форме. Все, что связано с обороной, безопасностью – а это очень много позиций, включая и продовольствие, и одежду. Уменьшение так называемого общественного контроля ввиду засекречивания, несомненно, может привести к росту коррупции. По опыту скажу, что коррупции по количеству, возможно, стало меньше, искоренили бытовую коррупцию, разъединив гражданина и государство с помощью МФЦ и электронного документооборота. Посмотрите, как стало проще поставить машину на учет в Москве! Еще лет 10-15 назад это бы вызвало необходимость «подмазать» какого-то чиновника. Но что касается государственных средств, то коррупция тут стала качественнее. Опасаясь уголовного преследования, чиновник повышает ставки. Если раньше вопрос «стоил» сто рублей, то теперь он будет «стоить» тысячу. Количество снижается, но растут размеры взяток. Я не могу советовать правительству, я занимаюсь констатацией фактов. Но решение проблемы может быть в возвращении к прозрачности. Вот пример вам тех же самых МФЦ», - объяснил эксперт.