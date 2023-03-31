«Удобнее не станет»: Единый счет не улучшит оплату парковок и штрафов

У системы оплаты парковок есть свои недостатки, но их можно списать на единичные технические сбои, сказал НСН Ян Хайцеэр.

Введение единого счета автомобилиста вряд ли улучшит систему оплаты парковок и штрафов. Об этом НСН заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Ранее депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Антон Ткачев направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ввести единый счет автомобилиста для оплаты парковок и штрафов. По его словам, ежегодно платными городскими парковками пользуются свыше 5 млн россиян. Существующая система оплаты парковок представляется несовершенной, зачастую деньги несправедливо списываются якобы за отсутствие оплаты парковки. По словам Хайцеэра, введение единого счета не улучшит ситуацию.

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«Я никогда не получал несправедливых штрафов и не понимаю, как новая система логистически будет работать и улучшит положение автомобилистов по отношению к оплате парковки и штрафов. Я оплачиваю парковку через приложение, как и большинство россиян. С другой стороны, бывает такое, что штраф не приходит вовремя, но появляется в различных приложениях, на “Госуслугах”. Такое бывает, но редко. Я не вижу никакой проблемы в этом, как, думаю, и большая часть соотечественников. Более справедливо система работать не будет. У нее есть свои недостатки, но это единичные сбои. Хотя, возможно, новшество будет эффективным на платных трассах, которые регулируются не “Московским паркингом”, а другой службой», — сказал Хайцеэр.

Собеседник НСН добавил, что чаще всего штрафы за неоплаченную парковку дублируются.

«Они приходят и в приложения о парковках, и в приложение “Госуслуги Авто”, и на “Госуслуги”, могут приходить и в письменном виде по почте», — заключил он.

Ранее председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин назвал «доносы» от пешеходов незаконными.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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