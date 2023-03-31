«Удобнее не станет»: Единый счет не улучшит оплату парковок и штрафов
У системы оплаты парковок есть свои недостатки, но их можно списать на единичные технические сбои, сказал НСН Ян Хайцеэр.
Введение единого счета автомобилиста вряд ли улучшит систему оплаты парковок и штрафов. Об этом НСН заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
Ранее депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Антон Ткачев направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ввести единый счет автомобилиста для оплаты парковок и штрафов. По его словам, ежегодно платными городскими парковками пользуются свыше 5 млн россиян. Существующая система оплаты парковок представляется несовершенной, зачастую деньги несправедливо списываются якобы за отсутствие оплаты парковки. По словам Хайцеэра, введение единого счета не улучшит ситуацию.
«Я никогда не получал несправедливых штрафов и не понимаю, как новая система логистически будет работать и улучшит положение автомобилистов по отношению к оплате парковки и штрафов. Я оплачиваю парковку через приложение, как и большинство россиян. С другой стороны, бывает такое, что штраф не приходит вовремя, но появляется в различных приложениях, на “Госуслугах”. Такое бывает, но редко. Я не вижу никакой проблемы в этом, как, думаю, и большая часть соотечественников. Более справедливо система работать не будет. У нее есть свои недостатки, но это единичные сбои. Хотя, возможно, новшество будет эффективным на платных трассах, которые регулируются не “Московским паркингом”, а другой службой», — сказал Хайцеэр.
Собеседник НСН добавил, что чаще всего штрафы за неоплаченную парковку дублируются.
«Они приходят и в приложения о парковках, и в приложение “Госуслуги Авто”, и на “Госуслуги”, могут приходить и в письменном виде по почте», — заключил он.
Ранее председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин назвал «доносы» от пешеходов незаконными.
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