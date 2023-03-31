«Удобнее не станет»: Единый счет не улучшит оплату парковок и штрафов

«Я никогда не получал несправедливых штрафов и не понимаю, как новая система логистически будет работать и улучшит положение автомобилистов по отношению к оплате парковки и штрафов. Я оплачиваю парковку через приложение, как и большинство россиян. С другой стороны, бывает такое, что штраф не приходит вовремя, но появляется в различных приложениях, на “Госуслугах”. Такое бывает, но редко. Я не вижу никакой проблемы в этом, как, думаю, и большая часть соотечественников. Более справедливо система работать не будет. У нее есть свои недостатки, но это единичные сбои. Хотя, возможно, новшество будет эффективным на платных трассах, которые регулируются не “Московским паркингом”, а другой службой», — сказал Хайцеэр.

Собеседник НСН добавил, что чаще всего штрафы за неоплаченную парковку дублируются.

«Они приходят и в приложения о парковках, и в приложение “Госуслуги Авто”, и на “Госуслуги”, могут приходить и в письменном виде по почте», — заключил он.

Ранее председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин назвал «доносы» от пешеходов незаконными.

