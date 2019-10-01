Названы предвестники сердечного приступа у женщин
Британский фонд здоровья (BHF) перечислил признаки, по которым можно определить приближение сердечного приступа у женщин, сообщает РЕН ТВ.
Тревожным сигналом должны стать боли в груди, в том числе отдающие в левую руку, а также тошнота, потливость, головокружение и одышка. Врачи рекомендовали обращать внимание и на внезапные хрипы и появление необъяснимого чувства тревоги.
В свою очередь «ФедералПресс» отмечает, что женщины умирают от инфарктов чаще, чем мужчины. Традиционно считается, что проблемы с сердцем, как правило, присущи мужчинам, поэтому они получают более качественную медпомощь.
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