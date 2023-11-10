Небензя: с начала спецоперации с Украины в Россию прибыло более 5 млн человек

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что с начала спецоперации ВС РФ с Украины и из республик Донбасса на территорию России прибыли более пяти млн человек, сообщает ТАСС.

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Выступая на неформальном заседании Совета Безопасности ООН по формуле Аррии он уточнил, что более 730 тысяч из них - дети, которые «прибыли вместе с родителями или другими родственниками».

«Только две тысячи из них - воспитанники детских домов ДНР и ЛНР, которые прибыли вместе с руководителями и воспитателями учреждений», - добавил дипломат.,

Ранее пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что польские власти не планируют продлевать помощь украинским беженцам на 2024 год, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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