«Требуется охлаждение»: Как будет работать банковская проверка подозрительных платежей

«Это отличная инициатива, во многом она поможет, но вряд ли это будет панацеей. Ждать какого-то чуда, если граждане продолжат раздавать пин-коды, не стоит. Если люди сами дают пин-код и пароли доступа, и этот счет не будет внесен в базу Центробанка, потеря денег на 95% все равно состоится. Это должно снизить уровень мошенничества, не в разы, но ощутимо», - сказал Скворцов.

Он рассказал, что войдет в базу Центробанка, и как будет работать эта система.

«Будет создана база подозрительных счетов и телефонных номеров. В случае, если идет перевод на один из таких счетов или привязанных телефонных номеров, будет "охлаждение". Если это были мошенники, то деньги будут спасены, а если техническая ошибка, клиенту надо будет прийти в свой банк и сказать, что это мой платеж и все в порядке. Как это будет технически, сказать сложно. В любом случае наличие такой базы счетов и телефонов – это положительный момент. Дополнительной нагрузкой для банков будут те случаи, когда человеку придется прийти в банк и подтверждать платеж», - отметил вице-президент Ассоциации российских банков.

Скворцов также допустил, что российские банки будут разрабатывать свои собственные системы «торможения» подозрительных платежей.

«Также стоит ожидать, что банки будут усиливать свои внутренние системы. Например, клиент всегда платит не более 10 тысяч рублей с карточки, а тут неожиданно платеж в далекий город на 175 тысяч. В таких ситуациях банки должны самостоятельно создавать систему торможения таких платежей, чтобы человек получал смску о подозрительном платеже и необходимости его подтверждения», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал читателям НСН, по каким словам или выражениям можно вычислить телефонных мошенников.

