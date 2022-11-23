«Кривая линия НСН» спасает музыку Софьино и наследие Никогосяна
Музыкальную школу в подмосковной деревне хотят отдать «ненасытному» коммерсанту, а сотни скульптур Народного художника СССР могут оказаться на улице.
Социальный проект «Национальной службы новостей» «Кривая линия» собрал в новом сезоне уже более ста обращений из разных уголков страны. Темы жалоб крайне разноплановые. Зачастую они касаются целых деревень или густонаселенных районов крупных городов, где-то люди делятся личными проблемами.
В каждом случае мы пытаемся достучаться до чиновников и добиться положительного решения вопросов. Ну а сегодня мы решили коснуться темы погибающей культуры.
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В деревне Софьино Наро-Фоминского района Подмосковья живут около двух тысяч человек. Раньше здесь была красивая школа с бассейном, дети в комфортных условиях занимались спортом и музыкой.
Однако постепенно все отдают руки местному коммерсанту, который уже застроил домами стадион. Теперь он положил глаз на здание музыкальной школы, в которой учатся около 40 детей от 6 до 15 лет.
«Музыкальная школа прослужила нам 35 лет. Я мама пятерых детей, и все мои дети занимаются там. Мы бьем тревогу, что последнее забирается в частные руки. Детей сейчас хотят перевести заниматься в действующий детский сад. Это лишение детей права развиваться, в конце концов, не всё же у нас Дани Милохины должны управлять массами людей? Дети, они вообще что ли не должны к искусству приучаться?» - возмущается местная жительница Ирина Леонидова.
В качестве альтернативы родителям предлагают возить малышей заниматься музыкой в Селятино, при этом маршрутка туда ходит кое-как. В угоду коммерсантам детям из малоимущих семей хотят зарубить возможность развивать таланты.
Мы обратились за помощью к губернатору Московской области Андрею Воробьеву.
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Культура погибает не только в регионах, но и в самом сердце столицы.
Народный художник СССР, скульптор и живописец Николай Никогосян создал более полутора тысяч работ, часть из которых хранится в собраниях Третьяковки. Мастер дожил до 99 лет и не мог представить, что его работы могут оказаться на улице.
Однако сегодня галерею Никогосяна, расположенную на Тишинке рядом с мастерской Зураба Церетели, выселяют. Здание может перейти новому арендатору.
«Церетели позже появился, ему подарили здание посольства ФРГ, а папа здесь с 1978-го года. Домик перешел в собственность города, нам категорически велели его освободить. Я писала письма куда угодно, никого вопрос культурного наследия вообще не интересует. Эта галерея находится в здании, которое построил мой отец, это была его мастерская, которую он в 1978 году оформил в свою собственность, решением Совмина РСФСР, таких несколько случаев было, у него была такая мастерская, у Кербеля», - рассказала НСН дочь скульптора и директор «Галереи Нико» Гаянэ Никогосян.
По ее словам, из здания уже вывезли четыре грузовика скульптур и дальнейшая их судьба неясна.
«Есть два глобальных риска. Один связан с судьбой и состоянием наследия. Это больше 300 больших работ, там есть посмертные маски, гипсы 1940-х годов, есть абсолютные шедевры мраморные, деревянные, они требуют ухода. А второй риск связан с тем, что если не мы, кто арендует этот домик? У нас концерты, в неделю два раза, как минимум. А если там будет склад, например? Почему министерство культуры не вмешивается в этот вопрос?» - недоумевает Гаянэ Николаевна.
Мы переадресовали этот вопрос главе Минкультуры Ольге Любимовой.
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Отправить жалобу в «Кривую линию» НСН можно, заполнив форму в одноименном разделе на сайте NSN.FM.
Ваше обращение изучат журналисты информационного агентства. О самых актуальных и интересных проблемах мы расскажем на сайте НСН, а также в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
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