«Кривая линия НСН» спасает музыку Софьино и наследие Никогосяна

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В деревне Софьино Наро-Фоминского района Подмосковья живут около двух тысяч человек. Раньше здесь была красивая школа с бассейном, дети в комфортных условиях занимались спортом и музыкой.

Однако постепенно все отдают руки местному коммерсанту, который уже застроил домами стадион. Теперь он положил глаз на здание музыкальной школы, в которой учатся около 40 детей от 6 до 15 лет.

«Музыкальная школа прослужила нам 35 лет. Я мама пятерых детей, и все мои дети занимаются там. Мы бьем тревогу, что последнее забирается в частные руки. Детей сейчас хотят перевести заниматься в действующий детский сад. Это лишение детей права развиваться, в конце концов, не всё же у нас Дани Милохины должны управлять массами людей? Дети, они вообще что ли не должны к искусству приучаться?» - возмущается местная жительница Ирина Леонидова.

В качестве альтернативы родителям предлагают возить малышей заниматься музыкой в Селятино, при этом маршрутка туда ходит кое-как. В угоду коммерсантам детям из малоимущих семей хотят зарубить возможность развивать таланты.

Мы обратились за помощью к губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

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Культура погибает не только в регионах, но и в самом сердце столицы.

Народный художник СССР, скульптор и живописец Николай Никогосян создал более полутора тысяч работ, часть из которых хранится в собраниях Третьяковки. Мастер дожил до 99 лет и не мог представить, что его работы могут оказаться на улице.

Однако сегодня галерею Никогосяна, расположенную на Тишинке рядом с мастерской Зураба Церетели, выселяют. Здание может перейти новому арендатору.

«Церетели позже появился, ему подарили здание посольства ФРГ, а папа здесь с 1978-го года. Домик перешел в собственность города, нам категорически велели его освободить. Я писала письма куда угодно, никого вопрос культурного наследия вообще не интересует. Эта галерея находится в здании, которое построил мой отец, это была его мастерская, которую он в 1978 году оформил в свою собственность, решением Совмина РСФСР, таких несколько случаев было, у него была такая мастерская, у Кербеля», - рассказала НСН дочь скульптора и директор «Галереи Нико» Гаянэ Никогосян.

По ее словам, из здания уже вывезли четыре грузовика скульптур и дальнейшая их судьба неясна.

«Есть два глобальных риска. Один связан с судьбой и состоянием наследия. Это больше 300 больших работ, там есть посмертные маски, гипсы 1940-х годов, есть абсолютные шедевры мраморные, деревянные, они требуют ухода. А второй риск связан с тем, что если не мы, кто арендует этот домик? У нас концерты, в неделю два раза, как минимум. А если там будет склад, например? Почему министерство культуры не вмешивается в этот вопрос?» - недоумевает Гаянэ Николаевна.

Мы переадресовали этот вопрос главе Минкультуры Ольге Любимовой.