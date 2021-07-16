Крым третий день подряд обновляет антирекорд по приросту случаев COVID-19

В Крыму третий день подряд зафиксирован рекордный прирост случаев заболевания COVID-19. За прошедшие сутки в регионе было выявлено 394 таких случая, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своей страничке «ВКонтакте».

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До этого наибольшее количество случаев заражения фиксировалось 10, 11, 13 и 14 июля. То есть антирекорд по приросту случаев фиксируется третий день подряд и пятый за шесть дней. Всего коронавирус подтвержден в регионе у 54 тысяч человек, более 1,6 тысяч пациентов умерли, привиты 380 тыс. жителей.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» оценил вероятность локдауна в Крыму и Краснодарском крае.

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ФОТО: РИА Новости, Константин Михальчевский
ТЕГИ:КрымКоронавирус
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