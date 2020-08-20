В России подтвердились 4,7 тысячи новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в России диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился ещё у 4785 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Уже пятый день подряд показатель ежедневно выявляемых новых случаев заражения коронавирусом держится ниже отметки в пять тысяч.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве (688), Санкт-Петербурге (160), Московской (157), Свердловской (139) и Нижегородской (132) областях.

С начала пандемии коронавируса в России заразились уже больше 942 тысяч человек, из них 255 тысяч – в Москве. Выздоровели 755,5 тысячи пациентов, из которых 6090 - за последние сутки, уточняет RT. Зафиксировано 16099 летальных случаев (+110).

