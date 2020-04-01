Названы последние свободные от COVID-19 регионы России

Между тем, ранее сегодня стало известно, что в нашей стране официально зарегистрировано 2777 заразившихся коронавирусной инфекцией. Летальным исходом закончились 24 случая заражения. В столице 1 апреля подтвердили 267 новых случаев заражения. Об этом заявили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве. В настоящий момент в российской столице зафиксировали 1880 случаев коронавирусной инфекции. Среди новых заболевших – 117 людей в возрасте от 18 до 45 лет, 87 человек – от 46 до 65 лет, а также 34 человека старше 65 лет. Кроме того, COVID-19 обнаружен у 29 детей.

