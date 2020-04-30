Названы главные «мишени» коронавируса

Ранее НСН писала, что процесс протекания заболевания, вызываемого коронавирусной инфекцией, может неожиданно измениться. С таким предупреждением выступил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, в момент улучшения состояния больного может возникнуть волна новых симптомов. Именно тогда необходимо не упустить возникшие изменения, подхватить вовремя пациента и скорректировать соответствующим образом лечение, рассказал Мурашко в эфире телеканала «Россия-24».

В связи с такими особенностями COVID-19 глава Минздрава назвал коронавирус «коварным». Кроме того, Михаил Мурашко заявил о важности взаимодействия врача и больного для эффективности терапии.

Добавим, по данным на 30 апреля, общее число инфицированных коронавирусом в России превысило 100 тысяч человек. Согласно информации федерального оперативного штаба, за сутки зарегистрировано 7 099 новых случаев в 85 регионах. Общее число заражённых составляет 106 498 человек.

