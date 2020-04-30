Названы главные «мишени» коронавируса
Заражение коронавиусной инфекцией стоит рассматривать, как системный процесс. Об этом рассказал фармаколог, врач-патологоанатом Александр Эдигер. В интервью Москва 24 он рассказал, какие именно мишени выбирает COVID-19.
По словам Эдигера, на первом месте эритроциты, далее следуют эндотелии сосудов, на третьей строчке - легкие, на четвертой позиции - эпителии кишечника.
Ранее НСН писала, что процесс протекания заболевания, вызываемого коронавирусной инфекцией, может неожиданно измениться. С таким предупреждением выступил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
По его словам, в момент улучшения состояния больного может возникнуть волна новых симптомов. Именно тогда необходимо не упустить возникшие изменения, подхватить вовремя пациента и скорректировать соответствующим образом лечение, рассказал Мурашко в эфире телеканала «Россия-24».
В связи с такими особенностями COVID-19 глава Минздрава назвал коронавирус «коварным». Кроме того, Михаил Мурашко заявил о важности взаимодействия врача и больного для эффективности терапии.
Добавим, по данным на 30 апреля, общее число инфицированных коронавирусом в России превысило 100 тысяч человек. Согласно информации федерального оперативного штаба, за сутки зарегистрировано 7 099 новых случаев в 85 регионах. Общее число заражённых составляет 106 498 человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru