В России поставлен антирекорд по умершим от COVID-19

В России за последние сутки скончались 174 человека, больные COVID-19. Это новый антирекорд для нашей страны - самый высокий уровень за все время пандемии. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб. Накануне смертность резко снизилась до 92, а до этого в течение почти недели показатель держался выше 100 и трижды обновлял максимумы.

Число случаев инфицирования коронавирусом за сутки в России увеличилось на 8915, и достигло 362 342. Накануне сообщалось о 8946 случаях заражения. Уже более десяти дней ежесуточный показатель держится на уровне ниже 10 тысяч.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что после прохождения пика заболеваемости ожидается рост смертности от Covid-19. Всего умерло 3 807 заболевших. Это один из самых минимальных показателей в мире. Выздоровели 131 129 пациента.

Как отмечает RT, ранее стало известно, что с начала эпидемии в мире выявлено более 5,3 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные обнародованы Всемирной организации здравоохранения.



