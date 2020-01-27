Названа причина смерти протоиерея Чаплина

Известный священник Русской православной церкви Всеволод Чаплин умер в результате сердечного приступа. Такой точный диагноз кончины протоиерея по результатам вскрытия озвучил «Интерфаксу» источник в медицинских кругах, знакомый с ситуацией.

Согласно выводу медиков, к смерти привела острая ишемическая болезнь сердца, отягощенная другими сопутствующими заболеваниями, в частности, астмой и диабетом.

Протоиерей Всеволод Чаплин умер накануне во дворе храма Феодора Студита у Никитских ворот, настоятелем которого он был назначен в феврале 2016 года. Священнику стало плохо, когда он присел отдохнуть после литургии на скамейке. Скорая помощь, вызванная прихожанами, приехала через четверть часа, медикам оставалось только констатировать смерть.