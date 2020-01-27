Названа причина смерти протоиерея Чаплина
Известный священник Русской православной церкви Всеволод Чаплин умер в результате сердечного приступа. Такой точный диагноз кончины протоиерея по результатам вскрытия озвучил «Интерфаксу» источник в медицинских кругах, знакомый с ситуацией.
Согласно выводу медиков, к смерти привела острая ишемическая болезнь сердца, отягощенная другими сопутствующими заболеваниями, в частности, астмой и диабетом.
Протоиерей Всеволод Чаплин умер накануне во дворе храма Феодора Студита у Никитских ворот, настоятелем которого он был назначен в феврале 2016 года. Священнику стало плохо, когда он присел отдохнуть после литургии на скамейке. Скорая помощь, вызванная прихожанами, приехала через четверть часа, медикам оставалось только констатировать смерть.
Прощание с протоиереем Всеволодом Чаплиным и похороны состоятся 29 января. Отпевание в храме Феодора Студита у Никитских ворот проведет секретарь патриарха Кирилла – протопресвитер Владимир Диваков, отмечает Утро.ру.
Священнику шёл 52 год. Всеволод Чаплин известен своими громкими, неоднозначно оцениваемыми заявлениями по актуальным вопросам церкви и общества.
В память о видном духовном деятеле, постоянном эксперте НСН, редакция обобщила наиболее яркие высказывания из интервью протоиерея.
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