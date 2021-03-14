Названа стоимость первой опреснительной установки в Крыму

Ялтинская опреснительная станция обойдется в 3 млрд рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Крыма Сергея Аксенова.

По его словам, в настоящее время ведется подготовка технико-экономического обоснования. Аксенов отметил, что уже имеются источники финансирования. «В принципе к работе уже приступили», — сказал глава Крыма.

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Он отметил, что технические параметры установки и производителя не называли из-за санкционного режима. Первые установки расположат в поселке Фрунзе Сакского района для водоснабжения Симферополя и в Ялтинском регионе.

Глава МВД Украины Арсен Аваков ранее заявил, что украинские власти не намерены возобновлять водоснабжение полуострова до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Шустов
ТЕГИ:ВодаКрым
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