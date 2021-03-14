Названа стоимость первой опреснительной установки в Крыму

Он отметил, что технические параметры установки и производителя не называли из-за санкционного режима. Первые установки расположат в поселке Фрунзе Сакского района для водоснабжения Симферополя и в Ялтинском регионе.

Глава МВД Украины Арсен Аваков ранее заявил, что украинские власти не намерены возобновлять водоснабжение полуострова до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины.

