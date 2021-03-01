Аваков: Украина не должна поставлять воду в Крым до возвращения его в состав страны

По словам Авакова, поставки на полуостров воды со стороны Украины невозможны до «деоккупации полуострова». Министр указал на то, что Украина не имеет обязательств поставлять воду «для российских войск и развернутых ракет» на полуострове.

Украина посредством Северо-Крымского канала обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После воссоединения полуострова с Россией украинские власти прекратили подачу воды по каналу. Из-за недостатка воды в ряде регионов Крыма введена её подача по графику. Правительство пообещало выделить региону около 50 млрд рублей на решение проблемы с водоснабжением.





