Аваков: Украина не должна поставлять воду в Крым до возвращения его в состав страны
Глава МВД Украины Арсен Аваков прокомментировал вопрос с поставками воды в Крым. Как сообщает украинское СМИ «Подробности» свое заявление министр сделал в ходе интервью одному из телеканалов страны.
По словам Авакова, поставки на полуостров воды со стороны Украины невозможны до «деоккупации полуострова». Министр указал на то, что Украина не имеет обязательств поставлять воду «для российских войск и развернутых ракет» на полуострове.
Украина посредством Северо-Крымского канала обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После воссоединения полуострова с Россией украинские власти прекратили подачу воды по каналу. Из-за недостатка воды в ряде регионов Крыма введена её подача по графику. Правительство пообещало выделить региону около 50 млрд рублей на решение проблемы с водоснабжением.
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