В Крыму ответили на заявление украинских властей по водоснабжению Крыма
Депутат парламента Крыма Алексей Черняк заявил, что Крым не вернется в состав Украины, а водоснабжение будет обеспечено при помощи федеральных властей. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава МВД Украины Арсен Аваков ранее заявил, что украинские власти не намерены возобновлять водоснабжение полуострова до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины. Черняк, отвечая на это предложение, напомнил, что Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам референдума, и он "никогда не вернется в состав Украины".
По словам Черняка, крымчане "будут справляться и дальше" со своими проблемами в поддержкой федерального центра. Депутат выразил уверенность, что полуостров будет обеспечен "надежным и устойчивым водоснабжением".
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