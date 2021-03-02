В Крыму ответили на заявление украинских властей по водоснабжению Крыма

Депутат парламента Крыма Алексей Черняк заявил, что Крым не вернется в состав Украины, а водоснабжение будет обеспечено при помощи федеральных властей. Об этом сообщает РИА Новости.

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Глава МВД Украины Арсен Аваков ранее заявил, что украинские власти не намерены возобновлять водоснабжение полуострова до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины. Черняк, отвечая на это предложение, напомнил, что Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам референдума, и он "никогда не вернется в состав Украины".

По словам Черняка, крымчане "будут справляться и дальше" со своими проблемами в поддержкой федерального центра. Депутат выразил уверенность, что полуостров будет обеспечен "надежным и устойчивым водоснабжением".

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Фото: meteo.crimea.ru
ТЕГИ:ВодаУкраинаКрым
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