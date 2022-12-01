Названа стоимость новогоднего салата «Селёдка под шубой»

Приготовление новогоднего салата «Селёдка под шубой» на стандартную салатницу в этом году обойдётся в среднем в 387 рублей для классического варианта, подсчитали аналитики.

Как сообщили НСН в онлайн-сервисе, «СберМаркет», столько нужно будет потратить на 400 г сельди с одной головкой репчатого лука, 700 г картофеля, 800 г свеклы, 400 г моркови, 250 г майонеза и четырьмя куриными яйцами. Такой объём салата, купленный в кулинарии в готовом виде, будет стоить гораздо дороже – 1150 рублей.

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«Изысканный» вариант с красной икрой и сёмгой в домашнем исполнении обойдется почти на тысячу рублей дороже – 1319 рублей, говорится в исследовании.

Сравнения с прошлым годом не приводятся, однако в декабре 2021 года сообщалось, что такой салат выйдет в 453 рубля из расчёта на пять порций – и это было на 16% дороже, чем в декабре 2020-го.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Рогалевич
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