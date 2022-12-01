Названа стоимость новогоднего салата «Селёдка под шубой»

Приготовление новогоднего салата «Селёдка под шубой» на стандартную салатницу в этом году обойдётся в среднем в 387 рублей для классического варианта, подсчитали аналитики.

Как сообщили НСН в онлайн-сервисе, «СберМаркет», столько нужно будет потратить на 400 г сельди с одной головкой репчатого лука, 700 г картофеля, 800 г свеклы, 400 г моркови, 250 г майонеза и четырьмя куриными яйцами. Такой объём салата, купленный в кулинарии в готовом виде, будет стоить гораздо дороже – 1150 рублей.