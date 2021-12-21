В России «Селедка под шубой» подорожала за год на 16%

Онлайн-сервис изучил цены, основываясь на данных продаж товаров более 120 ретейлеров, и сравнил среднюю стоимость на ингредиенты по всей стране в декабре прошлого и текущего годов.

«По данным "СберМаркета", приготовить салат "селедка под шубой" на пять порций в 2021 году будет стоить 453 рубля. В 2020 году за такой же салат нужно было отдать 389 рублей», — рассказал собеседник ТАСС.

Сильнее всего из ингредиентов классического варианта «Сельди под шубой» подорожала рыба — в среднем на 70 рублей: сейчас 800 граммов сельди в масле обойдутся в 162 рубля.

Цены на овощи — свеклу, морковь, репчатый лук, картофель — в среднем остались на уровне прошлого года. Так, 500 граммов лука и моркови обойдутся в 15 и 19 рублей соответственно, килограмм картофеля и свеклы — в 83 и 35 рублей. Куриные яйца стоят в среднем 71 рубль, а упаковка майонеза - 68 рублей.

