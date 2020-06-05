Названа причина смерти радиоведущей Юлии Норкиной

Друг семьи Юлии Норкиной историк Евгений Спицын сообщил, что причиной смерти радиоведущей стал инфаркт.

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По словам Спицына, Юлия в последнее время очень волновалась за одного из своих детей в связи с его переходом в старшую школу. Плюс «все эти коронавирусные дела». Все это вызвало, по его словам, большой эмоциональный стресс, который мог привести к инфаркту, передает KP.Ru.

Ранее о скоропостижной смерти 52-летней Юлии Норкиной сообщил ее муж Андрей Норкин.


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ФОТО: Фото со страницы Андрея Норкина во "ВКонтакте"
ТЕГИ:СмертьРадиостанция
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