Названа причина смерти радиоведущей Юлии Норкиной

По словам Спицына, Юлия в последнее время очень волновалась за одного из своих детей в связи с его переходом в старшую школу. Плюс «все эти коронавирусные дела». Все это вызвало, по его словам, большой эмоциональный стресс, который мог привести к инфаркту, передает KP.Ru.

Ранее о скоропостижной смерти 52-летней Юлии Норкиной сообщил ее муж Андрей Норкин.



