Названа причина смерти радиоведущей Юлии Норкиной
5 июня 202014:30
Друг семьи Юлии Норкиной историк Евгений Спицын сообщил, что причиной смерти радиоведущей стал инфаркт.
По словам Спицына, Юлия в последнее время очень волновалась за одного из своих детей в связи с его переходом в старшую школу. Плюс «все эти коронавирусные дела». Все это вызвало, по его словам, большой эмоциональный стресс, который мог привести к инфаркту, передает KP.Ru.
Ранее о скоропостижной смерти 52-летней Юлии Норкиной сообщил ее муж Андрей Норкин.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru