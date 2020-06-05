Ушла из жизни жена журналиста Андрея Норкина
5 июня 202012:39
Телеведущая, ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет. О её смерти на своей странице в «Инстаграме» написал её муж, журналист и медиаменеджер Андрей Норкин.
О причинах смерти он не сообщил.
Известно, что прощание с Юлией Норкиной пройдёт 6 июня на Новодеревенском кладбище в Пушкино.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
450 тыс.+8 726 / сут.
Умерли
5 528+144 / сут.
Выздоровели
213 тыс.+8 057 / сут.
- Томский губернатор обвинил медиков в заражениях COVID-19
- Названы самые злостные должники среди российских звезд
- Телеграм борется за чистоту Норильска, Навального, G7
- Ушла из жизни жена журналиста Андрея Норкина
- Сенатор Косачев: Ответа Японии на призыв «захватить» Южные Курилы не будет
5 июня 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru