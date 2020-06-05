Ушла из жизни жена журналиста Андрея Норкина

Телеведущая, ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет. О её смерти на своей странице в «Инстаграме» написал её муж, журналист и медиаменеджер Андрей Норкин.

О причинах смерти он не сообщил.

Известно, что прощание с Юлией Норкиной пройдёт 6 июня на Новодеревенском кладбище в Пушкино.

