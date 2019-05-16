Названа необходимая сумма для «нормальной жизни» россиян
Российской семье из трех человек для нормального уровня жизни необходимы 78 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании холдинга «Ромир».
Социологи отмечают, что эта сумма всего на 2,1 тысячи рублей или 3 процента превышает показатели прошлого года, сообщают «Известия».
Чуть больше половины опрошенных (51%) заявили, что для нормальной жизни им понадобится 60–120 тысяч рублей в месяц. Каждая четвертая семья готова прожить при бюджете в 45–60 тысяч. А 11 процентов респондентов заявили о необходимости более 120 тысяч рублей, отмечает РЕН ТВ.
Авторы исследования также сообщили, что запросы россиян в этом году приблизились к показателям 2014 года, когда гражданам РФ требовалось 78,5 тысяч рублей для «нормальной жизни», пишут «РИА Новости».
Ранее СМИ сообщили о подорожании окрошки на 9 процентов в этом году. Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ заявил НСН, что цены всегда растут, однако россияне чувствуют себя некомфортно не из-за этого, а из-за падения уровня роста реальных доходов.
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