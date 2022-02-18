Названа дата начала строительства города Спутник под Владивостоком
Строительство города Спутник под Владивостоком начнется в 2023 году, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление губернатора Приморского края Олега Кожемяко.
По его словам, в следующем году также начнется и закладка инженерной инфраструктуры под будущий населенный пункт. Будет начато строительство дорог, магистральных сетей теплоснабжения, водоснабжения и электрических сетей.
Когда проект города будет на финальной стадии, он будет вынесен на всеобщее обсуждение.
Как отметил Кожемяко, в том случае, если предложения будут заслуживать внимания и за них выскажется большинство, то в проект могут быть внесены корректировки, этот вопрос обязательно обсудят с жителями.
Напомним, приоритет при создании города Спутника под Владивостоком будет отдан отечественным архитекторам и урбанистам, однако к сотрудничеству будут приглашаться и иностранные партнеры.
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