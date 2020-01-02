Назван вид транспорта, который Деды Морозы выбрали для поездок в Москве

Московским метро воспользовались в новогоднюю ночь более 250 Дедов Морозов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного метрополитена.

«За новогоднюю ночь в метро Москвы проехали свыше 250 Дедов Морозов. Большая часть из них следовала в компании Снегурочек. Также на станциях метро в новогоднюю ночь были замечены снежинки, лисички, зайцы, гномы и эльфы», — говорится в официальном сообщении.