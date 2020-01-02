Назван вид транспорта, который Деды Морозы выбрали для поездок в Москве
Московским метро воспользовались в новогоднюю ночь более 250 Дедов Морозов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного метрополитена.
«За новогоднюю ночь в метро Москвы проехали свыше 250 Дедов Морозов. Большая часть из них следовала в компании Снегурочек. Также на станциях метро в новогоднюю ночь были замечены снежинки, лисички, зайцы, гномы и эльфы», — говорится в официальном сообщении.
Час пик передвижений Дедов Морозов совпал с периодом бесплатного входа на все станции с 22:00 до 01:00 (мск). По словам представителей пресс-службы, сотрудники метрополитена пропускали сказочных персонажей бесплатно и до времени бесплатного проезда (до 20:00), дополнили Известия.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН рассказал, почему депутат в костюме Деда Мороза популярнее самого персонажа.
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